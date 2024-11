Zon.it - Salerno, arrestato per furto aggravato di un motociclo

In data 27 novembre u.s., personale della Squadra Mobile della Questura diha proceduto all’arresto di un uomo, per i reati di tentato, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, lo stesso, mediante l’utilizzo di unrubato in via Marino avrebbe tentato di asportarne un altro in via Roma.In foto attrezzi, chiavi e grimaldelli che l’indagato avrebbe utilizzato per lo scasso.Segui ZON.IT su Google News.