Pineto-Pianese oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Pavone Mariani valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. La squadra padrona di casa, dopo il derby abruzzese contro il Pescara, è pronta a tornare in campo per questo anticipo con l’obiettivo di conquistare dei punti preziosi in ottica salvezza contro una potenzialeavversaria., come seguire il matchLa formazione bianconera, dal suo canto, arriva da due successi consecutivi contro Vis Pesaro e Pontedera e ha intenzione di calare il tris in questo impegno, così da consolidare il proprio piazzamento tra le prime dieci della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 29 novembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252.