Benevento 5, è scontro diretto con il Pirossigeno Cosenza. Suazo chiama i tifosi

Tempo di lettura: 2 minutiNon sono ammessi passi falsi: il GG Team Wear5 alla prova del nove contro il, posticipo dell’ottava giornata di Serie A futsal che al PalaTedeschi (domenica 1° dicembre ore 20.45, diretta su Sky Sport) mette di fronte le ultime in classifica del campionato. Entrambe ancora a secco di vittorie e con un solo punto conquistato, alla ricerca del primo acuto che possa ridare slancio alla corsa salvezza. Una sfida nella sfida quella tra il peggior attacco del torneo, ilcon sole 7 reti messe a referto, e la peggior difesa, ilche ne ha incassate ben 32. Un match tutto da vivere e che vedrà per la prima volta le telecamere di Sky Sport approdare al palazzetto di via Rivellini, con il pubblico giallorossoto a fare la sua parte per spingere i ragazzi di mister Centonze alla prima storica vittoria in massima serie.