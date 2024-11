Zonawrestling.net - WWE: Sheamus punta a scrivere la storia nel Triple Threat Match per il Titolo Intercontinentale a Survivor Series

Leggi su Zonawrestling.net

Il palco è pronto per uno scontro esplosivo a: WarGames il 30 novembre 2024, con, Ludwig Kaiser e Bron Breakker che si sfideranno in unper il. L’episodio del 25 novembre di Raw ha preso una piega drammatica quando Ludwig Kaiser ha ottenuto una vittoria su Bron Breakker, grazie all’interferenza di. Ma il caos non si è fermato lì: una rissa post-tra i tre ha costretto il GM di Raw, Adam Pearce, a prendere una decisione audace. Pearce ha annunciato che ilverrà messo in palio in unnon ha perso tempo nel fomentare lo scontro, pubblicando su X un post dove esprime chiaramente le sue intenzioni, segnalando la sua determinazione ad aggiungere ilal suo impressionante palmarès:“a #