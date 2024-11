Metropolitanmagazine.it - Omanluxury, scopriamo insieme le fragranze del brand

– Casa di profumi indipendente fondata nel 2012 dopo l’incontro tra Muatasim, Muadh e Ahmed., hanno iniziato la loro ricerca per creare una vera espressione olfattiva dell’Oman, utilizzando i migliori ingredienti per evidenziare ogni aspetto della cultura e del patrimonio dell’Oman in un modo artistico di combinare autenticità e modernità, dando vita a una gamma di profumi squisiti e personalizzati.Uno dei loro impegni più importanti è identificare e allineare il lavoro con la qualità e preservarlo per essere coerente. La qualità dei prodotti inizia con il modo in cui si riforniscono di materie prime standard IFRA e producono il prodotto finale attraverso gli standard ISO e GMP.– Main CollectionIl patrimonio aromatico della cultura dell’Oman circonda il marchio con passione e ispirazione per riflettere il paese attraverso un aspetto unico del suo DNA.