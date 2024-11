Lanazione.it - Malore fatale a 22 anni. La città piange Assane: "Addio ragazzo buono"

Una serata felice insieme agli amici, poi ildurante la notte e la corsa disperata all’ospedale di Careggi a Firenze, dove i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Si è spenta così la vita del 22enneNiang, originario del Senegal, ma nato e cresciuto a Ponte a Elsa, dove abitava tutt’ora insieme ai genitori e alla sorella minore Adama, tesserata per la Toscana Atletica Empoli. È proprio quest’ultima, distrutta dal dolore come tutta la comunità dove era molto conosciuto, a raccontare l’accaduto. "Mio fratello aveva passato una serata tranquilla con amici, erano andati ai mercatini di Natale in centro a Empoli, poi ha riaccompagnato a casa una sua amica a Campi Bisenzio e vista la tarda ora è rimasto a dormire da lei – spiega la sorella –. Durante la notte poi ha avuto un, è stato prontamente soccorso dai genitori della sua amica che hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma quando l’ambulanza lo ha portato all’ospedale di Careggi ormai era troppo tardi e ne hanno solo potuto dichiarare il decesso.