La dura vita di Lukaku in questo Napoli | deve essere decisivo col poco che ha ieri ci è riuscito

Prevedibilità e dominioIldi Conte è una squadra che, almeno inmomento, cammina su un filo sospeso tra prevedibilità e dominio. Tra monotonia e identità. La partita con la Roma, dapunto di vista, è stata piuttosto eloquente: gli azzurri, per dirla brutalmente, hanno dato l’impressione di sbattere contro un muro per gran parte della gara, era come se non riuscissero a trovare strade alternative se non quella del gioco sugli esterni. Poi però sono riusciti a vincere proprio grazie a un’azione costruita su direttrici laterali, con un cross (basso, ma pur sempre un cross) che ha trovatoa pochi passi dalla linea di porta.Il resto, come dire,considerato ordinaria amministrazione: solidità difensiva, una sola vera occasione concessa (la traversa di Dovbyk, arrivata sugli sviluppi di un calcio di punizione) e buonissima gestione dei momenti, con sofferenza solo apparente.