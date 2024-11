Quifinanza.it - Pensionati italiani in Bulgaria chiamati a pagare tasse arretrate, incubo per 1000 anziani

Un migliaio diresidenti insi trovano ad affrontare un: l’Agenzia delle Entrate ha richiesto loro il pagamento di impostedal 2016, applicando anche le sanzioni del caso. Tutto nasce da un cambio di interpretazione della convenzione fiscale bilaterale tra Italia e, firmata nel 1988.Fino a non molto tempo fa, iresidenti inhanno potuto beneficiare di una esenzione fiscale che stabiliva che gli assegni non dovessero essere tassati per chi aveva la residenza fiscale in. In molti hanno scelto così di trasferirsi, allettati dal vantaggio fiscale e da un costo della vita inferiore rispetto all’Italia.Cambia l’interpretazione dell’InpsOra però il sogno sembra essere finito: tutto è cambiato nel giugno 2023, quando l’Inps ha modificato l’interpretazione della convenzione.