Verona Bentegodi sold out | basterà? Per Zanetti qualche problema di formazione

Ilsi prepara ad accogliere i campioni d’Italia al, in un’atmosfera elettrizzante grazie al tutto esaurito sugli spalti. La squadra di Paolo, dopo aver piegato la Roma tre settimane fa, vuole confermare di poter mettere in difficoltà anche una squadra come l’Inter, ma condi.CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA – Paoloin vista di-Inter, dovrà fare i conti con l’assenza di Ondrej Duda, fermatosi durante gli impegni in Nations League, e con il dubbio legato a Diego Coppola. Il giovane difensore, convocato nonostante una distorsione alla caviglia, difficilmente sarà del match. Al suo posto,punterà su Pawel Dawidowicz, che rientra dopo un lungo periodo di stop: il centrale polacco, reduce da due mesi di assenza tra squalifica e infortunio muscolare, è finalmente arruolabile e dovrebbe guidare la retroguardia della squadra più battuta del campionato.