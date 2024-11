Oasport.it - Pattinaggio artistico: Shun Sato vince la Cup Of China e l’Italia festeggia: Grassl in finale

Adesso è ufficiale. Danielha conquistato il pass per accedere alle finali del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di, evento previsto tra due settimane a Grenoble. Il responso è appena arrivato dal ghiaccio della Cup Of, ultima tappa della rassegna itinerante vinta da.Qual è il collegamento tra il nipponico e l’altoatesino? L’azzurro (secondo in Giappone e terzo in Finlandia) per avere la certezza del posto doveva sperare nella non vittoria di uno tra il kazako Mikhail Shaidorov e il georgiano Nika Egadze. Non è mancato comunque il brivido, perché il primo pattinatore citato si è letteralmente superatondo il segmento più lungo. Tuttavia il talento del Sol Levante, contando sul vantaggio dello short, ha difeso la leadership, assicurandosi anche lui un piazzamento per l’ultimo atto francese.