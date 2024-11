Liberoquotidiano.it - Malattie rare, Benedetta Signorini: "Mio papà un combattente, ho promesso di continuare la sua battaglia"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "Quella del maggio 2001 a Marassi è stata una serata fantastica, l'emozione più bella di mioancora in vita, da quella sera e dal 6 novembre 2002, quando mioè purtroppo venuto a mancare gli hoche sarei stata i suoi occhi, la sua voce e le sue gambe per portare avanti la sua, si è dimostrato un, e da quella sera la Sla credo sia diventata famosa a livello mediatico ed è da li che voglio partire non voglio mollare, nella speranza che si trovi una cura. Continuerò a combattere perchè se si troverà una cura o la causa forse sarà anche merito di mio papa che si è presentato quella sera davanti a 30mila persone in quelle condizioni e non ha mai smesso di mollare". Lo ha dettofiglia di Gianluca, ex capitano de Genoa e malato di Sla dall'età di 39 anni, in collegamento con la diretta streaming della campagna ‘Una promessa per la ricerca', promossa da Aisla.