Ilfoglio.it - Fare squadra per difendere il Made in Italy, in Ue e nel mondo. La versione di Lollobrigida

Si apre con una promessa di rafforzare le sinergie italo-europee l'intervento del minsitro dell'Agricoltura Francescoall'evento del Foglio di oggi su innovazione e agricoltura. Con la vicepresidenza esecutiva di Raffaele Fitto alla Commissione europea, un portafoglio di peso che avrà anche il coordinamento di deleghe strategiche come l’agricoltura e l’economia del mare, "dobbiamo aspettarci questo tipo di indirizzo", dice. "Mentre in Italia si discuteva e si dubitava del suo ruolo, tutto ilproduttivo di settore ha difeso questa scelta e ha spinto a orientarsi per un rafforzamento del ruolo dell'Italia. La nostra economia ha un ruolo strategico dovuto all'impegno dei nostri imprenditori, capaci di restare sui mercati internazionali nonostante un accompagnamento non sempre idoneo delle istituzioni.