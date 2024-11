Gaeta.it - WestJet aumenta la capacità del 10% per l’estate 2025: nuove rotte e maggiori posti

WestJet, la compagnia aerea canadese, annuncia un aumento significativo della capacità per l'estate 2025. Con un incremento del 10% nella rete complessiva e del 12% per i voli domestici, la compagnia conferma il suo impegno a fornire più opzioni ai passeggeri. Questo potenziamento avverrà attraverso l'introduzione di 11 nuove rotte, che includeranno il ripristino di due destinazioni nazionali e l'apertura di tre nuove città transfrontaliere nel territorio statunitense. L'estate 2025 vedrà così un ampliamento dell'offerta di voli interni, con l'obiettivo di connettere maggiormente i canadesi con le loro destinazioni preferite e facilitare l'accesso ai viaggi verso gli Stati Uniti. Le destinazioni nazionali che verranno ripristinate sono Sudbury, in Ontario, e Sydney, in Nuova Scozia; entrambe le città non erano servite da WestJet rispettivamente dal 2018 e dal 2022.