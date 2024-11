Gaeta.it - Università: il rettore di Macerata esprime inquietudini su stipendi e sostenibilità finanziaria

Facebook WhatsAppTwitter La situazionedelleitaliane, in particolare quella dell’di, sta sollevando preoccupazioni significative. A causa di tagli e costi crescenti legati agli adeguamentiali e all’inflazione, ilJohn Mc Court ha reso noto che una percentuale elevata delle spese universitarie grava esclusivamente sui fondi destinati ai salari del personale. In un periodo in cui si avvicina la scadenza dei fondi Pnrr, questi fattori potrebbero avere un impatto negativo sul futuro dell’istruzione superiore in Italia.Aumento dei costi eeconomicaIl problema principale che Mc Court ha voluto evidenziare riguarda l’aumento dei costi operativi delle, con particolare riferimento ai salari del personale. Con l’80% delle uscite annuali destinate a, ladel sistema educativo è in pericolo.