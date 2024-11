Ilfattoquotidiano.it - Texas, la Bibbia insegnata fin dalla scuola materna: la nuova didattica voluta dai repubblicani di Trump

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si chiama Bluebonnet Learning, ed è ispirata al fiore simbolo del. Un termine scelto per evocare un senso di appartenenza, identità locale e orgoglio statale. Si tratta di una serie di insegnamenti didattici che il board delle scuole dello stato delha approvato in via preliminare, e che prevede l’adozione di riferimenti biblici inclusi nel programma delle lezioni,fino alla fine delle elementari. Il via libera definitivo è atteso per il 22 novembre. A proporla sono stati i, partito di Donald, che nel secondo stato più popoloso degli States vogliono riportare la religione cristiana nelle aule scolastiche.Se adottato il curriculum introdurrebbe l’insegnamento di contenuti evangelici come la Regola d’Oro (Golden Rule) della parabola del Buon Samaritano – “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te” – e altre lezioni tratte dai libri della