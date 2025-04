Quifinanza.it - Rettifica dati catastali online, come funziona il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate

Leggi su Quifinanza.it

ilche permette ai cittadini di correggere le informazioni sugli immobili in tutta Italia. Lo strumento telematico attivato sul sito del Fisco alla sezione “Istanza” è stato pensato per semplificare le richieste dinella bancacatastale.La modalità andrà man mano a soppiantare l’attuale procedura tramite “Contact center”, che rimarrà operativo e sarà affiancato dalla nuova funzione, fino a nuova comunicazione.IlLe richieste di modifica deidegli immobili saranno poi acquisite ed elaborate dagli uffici territoriale dell’AdE in tutte le province d’Italia, ad eccezioneprovince autonome di Trento e Bolzano.Il“Istanza” è rivolto ai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano state abilitate in precedenza secondo le modalità previste dall’Agenzia