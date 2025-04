Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-04-2025 ore 19:40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaper correndo al Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico tra Cassia bis è doppia in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda tra le usciteFiumicino è Casilina sul tratto Urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale arte per laFiumicino traffico rallentato tra Colombo e Magliana nei due sensi di marcia sulla statale Pontina incidente risolto il traffico in diminuzione tra Pomezia Sud ed Aprilia direzione Latina in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia mentre mi ha detto niente rallentamenti a Pavone altezza via del mare nelle due direzioni ci spostiamo in via Casilina dove si rallenta tra Borghesiana e finocchio nei tuoi ripercussioni allalocale di via di Vermicino infine via Prenestina code tra Grande Raccordo rivenditore nuova direzione Ponte di Nona