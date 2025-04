Mistermovie.it - Mister Movie | The Running Man: Glen Powell Sfida il Totalitarismo nel Reboot di Edgar Wright

Preparati per un'esperienza cinematografica mozzafiato! Paramount Pictures sta per lanciare ildi "TheMan" diretto da, previsto nelle sale il 7 novembre.Il Ritorno Distopico di TheMan: Un'Anticipazione da UrloIl cast stellare, composto da, Josh Brolin e Colman Domingo, ha presentato in anteprima alcune scene al CinemaCon di Las Vegas, promettendo un film adrenalinico e ricco di suspense.: Un Eroe in Fuga tra Stunt e Consigli da Tom Cruise per L'implacabile, protagonista del film, ha descritto l'esperienza come la più intensa della sua carriera, rivelando di essersi gettato anima e corpo nel ruolo. Per prepararsi al meglio, ha persino chiesto consigli a Tom Cruise riguardo all'utilizzo di controfigure, pur ammettendo di aver subito in prima persona diverse acrobazie sul set.