Gentile | Inter pari col Milan non un caso Un dato aumenta il valore!

Riccardoapprofondisce il derby di Coppa Italia anin scena ieri sera fracon una serie di riflessioni, dallo stato di forma al contributo di alcuni calciatori.RISULTATO – Ospite di Sky Sport 24 dopo la semifinale d’andata di Coppa Italia tra, Riccardodichiara: «Il fatto che l’non sia riuscita a vincere neanche questa volta non è unperché ilha dimostrato di saper ritrovare lucidità, concentrazione e di essere sempre sul pezzo. Ha vinto i primi due derby, ha pareggiato l’ultimo in campionato ed anche questo. Vista la differenza che esiste tra le due squadre, anche guardano la classifica, non era così facile da pronosticare questo risultato. Poi ilha i giocatori di una certa qualità e in partita secca è comunque un avversario complicato.