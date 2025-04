Game-experience.it - South of Midnight, i voti della stampa sono positivi per la nuova esclusiva Xbox

Leggi su Game-experience.it

È scaduto l’embargo per le recensioni diofavventura firmata Compulsion Games che si è rivelata un successo moderato con un’accoglienza prevalentemente positiva. Il gioco si distingue per la sua ambientazione unica e un comparto narrativo avvincente, anche se alcuni recensori hanno espresso perplessità riguardo al sistema di combattimento.L’opera è stata particolarmente lodata per il suo stile artistico e il worldbuilding, che trasporta i giocatori in un’ambientazione affascinante e ricca di dettagli ispirati al sud degli Stati Uniti. La storia coinvolgente ha catturato l’attenzione di molti, con alcuni recensori che l’hanno descritta come una “lettera d’amore al blues e ai bayou”. Tuttavia, il focus sulla narrazione ha portato a un sistema di combattimento considerato da alcuni monotono e poco incisivo.