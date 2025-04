Lanotiziagiornale.it - Come sta Federica Brignone dopo l’infortunio: la frattura, l’operazione e i tempi di recupero con l’incognita Olimpiadi

la brutta caduta nel gigante dei campionati assoluti italiani,verrà subito sottoposta a un intervento. Già questa sera. A confermarlo è il presidente della Commissione medica Fisi, Andrea Panzeri, che risponde a chi gli chiedesta la sciatrice italiana neo-vincitrice della Coppa del mondo generale (più quelle di gigante e discesa libera): “Non bene, ha avuto questa brutta caduta oggi, questaimportante”.verrà operata stasera stessa: “Abbiamo fatto una valutazione degli esami e della situazione della cute, quanto il ginocchio si sia gonfiato, e abbiamo deciso di andare in sala operatoria subito”.sta: laPanzeri spiega che si tratta di una “impegnativa, l’osso si è rotto in modo significativo, lei per fortuna è forte e non si è mai fatta male in modo importante prima di oggi”.