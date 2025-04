Ilnapolista.it - Il disastro del calcio francese, Ligue 1 e Ligue 2 rischiano di rimanere oscurate già dalla prossima estate (l’Equipe)

Secondo le informazioni del, la Lfp è con le spalle al muro. Lade Football Professionnel, cioè l’organo che organizza la1 e la2, è infatti in piena guerra con Dazn. A quanto risulta, si è arrivati alla necessita di avere un “mediatore nominato dal Tribunale commerciale di Parigi“. Lo stesso si è recato presso la sede della Lfp per condividere le sue riflessioni sulle trattative in corso con Dazn. “Non è stato rassicurante, limitandosi a spiegare ai vertici della complessità della situazione e il fatto che la Lega non aveva alcun potere negoziale per difendere i propri interessi (l’emittente chiede in tribunale alla LFP un risarcimento complessivo di 573 milioni di euro “per violazioni accertate” e “frode”)“.“Il settore professionistico ha quindi una settimana di tempo per salvare la pelle, in un contesto in cui non ha praticamente più carte in mano“.