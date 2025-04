Juventusnews24.com - Tudor Juve: può rimanere sulla panchina bianconera se… Così può guadagnarsi la conferma anche nella prossima stagione

di RedazionentusNews24: può restare inse.puòla. La combinazione di fattoriGiovanni Guardalà a Sky Sport 24 ha inquadrato la situazione relativa al futuro di Igor, che guiderà lain questo finale diper centrare l’assalto allaChampions League e siederàal Mondiale per Club. Sì, ma poi?potrebbeunaalla guida dellantusannata: questo è uno scenario da non escludere. Se riuscirà a centrare i primi quattro posti in campionato, se conquisterà il gruppo e la squadra seguirà i suoi dettami, si giocherà le sue chances di permanenza. Cambiare tanto per cambiare, infatti, sarebbe un ulteriore rischio.