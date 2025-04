Thesocialpost.it - Strage di Piazza della Loggia: condannato Marco Toffaloni dopo 51 anni

Cinquantuno, ladiha finalmente un colpevole con un nome e un volto. Il Tribunale per i minorenni di Brescia haa 30di reclusione, neofascista veronese, ritenuto colui che piazzò l’ordigno esploso il 28 maggio 1974, causando la morte di otto persone e il ferimento di altre 102.le condanne all’ergastolo, divenute definitive nel 2017, per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, considerati i mandanti dell’attentato, la sentenza surappresenta un altro pezzo importante nella complessa ricostruzione giudiziaria. Tuttavia, il provvedimento rischia di rimanere senza conseguenze concrete, data l’attuale residenza dell’uomo in Svizzera.Un colpevole protetto dalla SvizzeraDavive in Svizzera sotto la nuova identità di Franco Maria Muller, godendocittadinanza elvetica.