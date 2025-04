Ilgiorno.it - Paga una “mazzetta” invece che svolgere i lavori socialmente utili: indagato 41enne di Annone

Brianza (Lecco) – Una donazione ai volontari di un'associazione benefica all'apparenza. In realtà una '''' per ottenere l'attestazione di aver svoltochenon aveva mai effettuato per non essere processato. UndiBrianza è accusato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria. È uno dei 70 indaganti nell’ambito di una maxi inchiesta svolta dai militari della Guardia di finanza e dai carabinieri di Trento su una truffa sui contributi provinciali. “Operazione fantasma” è il nome dell'indagine, che ha portato al sequestro preventivo in via d'urgenza di oltre 340mila euro e a 66 perquisizioni scattate tra Trento, Vicenza, Padova, Latina, Siracusa, Modena e appuntoBrianza a Lecco. Gli investigatori hanno scoperto che gli indagati avrebbero costituito un'associazione a delinquere tramite due associazioni di volontariato per ottenere contributi pubblici.