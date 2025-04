Dailymilan.it - Calciomercato Milan, maxi operazione da 40 milioni per il nuovo nome

, la dirigenza rossonera continua a muoversi sul mercato e, in vista della prossima sessione estiva, spunta unper rafforzare la squadra.La dirigenza rossonera sarebbe pronta a investire 40di euro per anticipare la concorrenza del Napoli, che da tempo segue con interesse questo talento.Il pareggio ottenuto nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter ha riportato entusiasmo tra i tifosi del, alimentando speranze per il futuro. Questa stagione è stata caratterizzata da difficoltà e da scelte sbagliate, sia a livello tecnico che di mercato. L’arrivo di Fonseca prima e Conceicao poi non ha portato i risultati sperati, lasciando la squadra priva di un’identità solida. Anche le operazioni di mercato non hanno convinto del tutto, con il caso Joao Felix che rappresenta forse il più grande errore di questa gestione.