Thesocialpost.it - Federica Brignone, dal trionfo all’incubo: grave infortunio e operazione imminente. Olimpiadi a rischio

Leggi su Thesocialpost.it

Dalla gioia della seconda Coppa del Mondo al dramma di unche potrebbe compromettere la preparazione olimpica.dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ridurre una frattura scomposta pluriframmentaria al piatto tibiale e alla testa del perone della gamba sinistra, riportata in seguito a una rovinosa caduta. L’incidente è avvenuto durante la seconda manche dei Campionati Italiani di gigante in Val di Fassa, trasformando una giornata di sport in un momento da incubo.Per la campionessa 34enne si prospetta un periodo di stop di almeno sei mesi, ma il recupero potrebbe prolungarsi fino a otto mesi, mettendo seriamente ala sua preparazione per leInvernali di Milano-Cortina 2026.La diagnosi definitiva è arrivata poco prima delle 14, dopo una Tac effettuata all’ospedale Santa Chiara di Trento, una struttura che, soprattutto nei mesi invernali, si trova spesso a gestire lesioni e fratture legate agli sport sulla neve.