Quotidiano.net - Attenti a quel link: cos’è la truffa della ballerina. L’ultimo inganno su Whatsapp

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 aprile 2025 – E’ una delle truffe più insidiose degli ultimi tempi, definita “”. A renderla tale è il fatto che l’arrivo del falso messaggio in cui si chiede un voto “per la propria cugina” arrivi da contatti noti: amici, parenti, colleghi. Il nuovo caso di phishing si sviluppa in maniera virale, come una catena di sant’Antonio. Vediamolo nel dettaglio. In cosa consiste laTutto inizia con l'arrivo di un messaggio suda un numero noto, e già questo ci spinge ad aprirlo, sicuri che si tratti al massimo di una seccatura. Leggiamo di una gara di ballo, e un breve testo col quale si chiede un voto per far vincere una borsa di studio alla cugina del contatto. L’immagine di una bimba che danza, l’invio da una persona che conosciamo, e il voto da inserire sul sito, in maniera anonima e gratuita, ci spingono a questa “buona azione”.