Contact | la spiegazione del finale del film con Jodie Foster

: ladeldelconBasato sul romanzo di Carl Sagan del 1985, ildi fantascienza del 1997, diretto da Robert Zemeckis, è interpretato dae Matthew McConaughey nei panni di due affascinanti personaggi con credenze del tutto opposte. Quando la protagonista interpretata dallacerca infatti di capire se ci sono altre forme di vita nell’universo, i due devono lottare con la tensione tra scienza e religione. Sebbenenon sia undi cui si parla tanto quanto il brillante classico Alien del 1979, merita di essere visto. Vanta infatti due personaggi forti, un’ottima premessa e un materiale di partenza molto interessante. In questo articolo, esploriamo però il suo enigmatico.La trama diProtagonista delè Ellie Arroway, cresciuta grazie a suo padre con la passione per le trasmissioni radio, ma senza fede in Dio in seguito all’improvvisa scomparsa del genitore quando aveva solo 9 anni.