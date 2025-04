Thesocialpost.it - Riccione, pensionata 70enne sbanca al Gratta e Vinci: “Due milioni giocando solo dieci euro”

Quando la fortuna bacia i più fortunati, anche i “prescelti” fanno fatica a credere di averla davvero incontrata. È quanto accaduto martedì 1 aprile a, dove unadi 70 anni hato il lunario con un incredibile colpo di fortuna. La donna, una cliente occasionale di una tabaccheria della città rivierasca, ha vinto ben duedigrazie a un biglietto.Lata alla tabaccheria «Gabri»La, che non era una giocatrice abituale, aveva deciso di tentare la fortuna, come faceva di tanto in tanto. La sua scelta si è rivelata vincente, regalando alla tabaccheria “Gabri” di viale Diaz una cifra che mai prima d’ora era stata registrata. I titolari del negozio hanno raccontato: «La cliente è occasionale, di certo non una giocatrice incallita, tanto che non ci credeva.