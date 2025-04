Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva 0-0, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: match iniziato da pochi secondi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Terzo dritto lungo del game, due palle break.15-30 Grande prima esterna dal lato destro del campo.0-30 Ancora lungo il colpo di dritto del torinese.0-15 Scappa subito il dritto da fondocampo in diagonale di Lorenzo.Lorenzoal servizio.PRIMO SET19.47all’inizio dell’incontro.19.44 L’ultimo vincitore del torneo diè un nome che ci suona familiare: Matteo Berrettini si impose un anno fa sullo spagnolo Carballes Baena (7-5, 6-2).19.41 Giocatori in campo per il riscaldamento. Sta per iniziare ufficialmente la stagione su terra rossa per Lorenzo.19.38 Nessun precedente tra i due giocatori. Lorenzo, essendo testa di serie numero 2 del torneo, oggi fa il suo esordio., invece, ha prevalso al primo turno sul croato Borna Gojo con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-4.