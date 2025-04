Thesocialpost.it - Un boato, due nuove scosse nello Stretto di Messina

Leggi su Thesocialpost.it

di magnitudo 1.5 e 1.6 avvertite a Reggio Calabria e: è quanto accaduto oggi nel primo pomeriggio, quando due lievi eventi sismici sono stati registrati nel cuore dellodi, a sud-ovest rispetto all’epicentro dello sciame sismico rilevato il 2 aprile.A sorprendere non è la forza delle, ma la loro straordinaria superficialità. Entrambi gli eventi, avvenuti rispettivamente alle 13:13 e alle 13:30, si sono originati a una profondità di soli 500 metri: un dato estremamente raro per terremoti non legati a fenomeni vulcanici, che in genere si verificano ad almeno 10 chilometri di profondità.Nonostante la bassa magnitudo, i terremoti sono stati avvertiti da alcuni residenti nelle periferie meridionali di Reggio Calabria e, che hanno riferito anche la percezione di un leggero