Iltempo.it - Baldanzi e l'intervista a Il Tempo: la corsa Champions, Ranieri e l'assenza di Dybala

A pochi giorni da Roma-Juventus Tommasosi racconta a Ilin vista del finale di stagione. Laverso laLeague, l'impatto di Claudiosulla squadra, un bilancio del primo anno in giallorosso e il "compito" di sostituire Paulo: "Non mi sento un vice, mi sentoe ogni giorno cerco di migliorarmi. Prima che si facesse male abbiamo giocato alcune partite insieme e con lui mi sono trovato benissimo. Ora che non c'è dobbiamo cercare di non far rimpiangere la sua. Mi sento pronto, ma tutti dobbiamo fare di più". Sull'edizione del 4 aprile l'integrale del numero 35 della Roma.