Sololaroma.it - Non solo Frattesi, la Roma puntella la mediana: occhi in casa Lille

Il presente sorride ma, al tempo stesso, lavuole costruire il suo futuro. I giallorossi sperano di disputare la Champions League nella prossima stagione nonper gli obiettivi sportivi, ma anche per attirare alla loro corte profili di alto livello. Dietro le quinte, il direttore tecnico Florent Ghisolfi sarebbe a caccia dei giusti nomi per rimpolpare una rosa già di per sé fornita. Oltre ad Israel Reyes per la difesa, il dirigente francese si starebbe focalizzando sul miglioramento della, lì dove nasce ogni azione. Leandro Paredes risulterebbe ancora in bilico e Manu Koné ha bisogno di un elemento in grado di sostituirlo.Il preferito dei capitolini risponderebbe al profilo di Davide, il cui futuro all’Inter rimarrebbe appeso ad un filo sottile. L’italiano desidererebbe trasferirsi in un club che gli conceda il giusto minutaggio, con i nerazzurri che potrebbero incassare un’importante cifra dalla sua cessione.