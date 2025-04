Thesocialpost.it - L’Italia chiede aiuto all’Europa: “Lista di prodotti da difendere”

Antonio Tajani ha consegnato al commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, unadiitaliani da tutelare nelle trattative in corso all’interno dell’Unione europea, in vista della decisione del Consiglio Ue prevista per lunedì a Lussemburgo.Settori strategici sotto protezioneTra i comparti indicati dal ministro figurano la produzione vinicola, il settore dei motocicli, la gioielleria e le pietre preziose. Lacomprende circa trenta punti, ha precisato Tajani in un punto stampa con i giornalisti dopo l’incontro con Sefcovic.Nuove tariffe Usa e strategie europeeInterpellato sulla questione delle nuove misure tariffarie statunitensi, il ministro ha sottolineato che l’obiettivo degli Stati Uniti sembra essere il rafforzamento della produzione industriale americana.