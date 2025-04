Laprimapagina.it - Crotone, il nuovo teatro comunale “Vincenzo Scaramuzza” ospiterà anche eventi all’aperto

La Giunta, suproposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per il completamento della parte retrostante della struttura.Cinquecentomila euro destinati a trasformare la piazza retrostante l’ingresso principale in un anficon trecento posti fissi ed altri centotrentaquattro mobili.L’intervento di riqualificazione interessa l’area compresa tra Via A. Tedeschi, Via A. Daniele e Via E. Scalfaro.L’ elemento caratterizzante di questa trasformazione è l’introduzione di una serie di cerchi concentrici che definiscono l’area dell’anfi. Questa scelta non solo crea una seduta naturale per gli spettatori, ma generaun interessante gioco di luci ed ombre, con un impatto visivo di forte originalità.La superficie complessiva dell’intervento è di circa 1.