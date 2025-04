Anteprima24.it - VIDEO-FOTO/ Aspettando le nuove reti idriche, disagi e caos

Tempo di lettura: < 1 minuto Mentre Alto Calore, Ente idrico campano e chi più ne ha più ne metta annunciano interventi mastodondici per l’ammodertamento delle(LEGGI QUI), nella città di Avellino per l’ennesima volta scoppia una tubatura probabilmente obsoleta ed ecco servito il caso.Il fatto intorno alle 14:00 di oggi quando improvvisamente i residenti della zona si sono trovati senza acqua, al pari degli esercenti con tutti i dovuti. Basti pensare che nello stretto circondario insistono tre parrucchieri e, chiaramente senza acqua, nessuno shampoo, sperando che nel momento in cui l’acqua è stata staccata non c’era nessuno che era stata appena “insaponato”.Poi va via anche la corrente elettrica che per fortuna dopo poco arriva di nuovo, ma il guasto intanto si rivela più complicato del previsto e intanto si fanno quasi le otto.