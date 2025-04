Incidente choc coinvolti 4 tir Strada chiusa soccorsi sul posto

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’autoA4 è stata interrotta nel tratto che va da San Donà di Piave a Cessalto, in direzione Trieste, a causa di unverificatosi intorno alle 17:00 di oggi, giovedì 3 aprile. Secondo le prime informazioni disponibili, l’ha coinvolto quattro mezzi pesanti, tra cui uno speciale trasporto eccezionale, ed è avvenuto al chilometro 427+300. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti nell’.Per evitare che si verificassero lunghe code e disagi, la società Autostrade Alto Adriatico ha prontamente attivato alcune misure per deviare il traffico. I pannelli a messaggio variabile hanno segnalato la deviazione consigliata attraverso le autostrade A27 e A28 per i veicoli provenienti da Venezia, mentre è stata istituita l’uscita obbligatoria a San Donà di Piave per chi si dirige verso Trieste.