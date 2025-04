Hanno avuto un flirt Zeudi Di Palma dopo il Grande Fratello spunta il gossip sul famoso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Finito il, le luci si sono spente. ma ilno, quello continua a brillare tipo albero di Natale in loop. Protagonista dell’ultimo chiacchiericcio? La sempre elegantissimaDi, ex Miss Italia, ex concorrente del GF, ex di Alfonso D’Apice (forse), e – secondo le malelingue – possibile fiamma del prestigiatore/influencer Jey Lillo, attualmente in gara a Pechino Express 2025 nella coppia dei “Magici”.Ilcon Alfonso D’Apice, nato ai tempi di Temptation Island e riesumato dentro la Casa, ormai è storia vecchia (archiviata, più o meno, con la stessa discrezione con cui si chiude una zip rotta). Ma adesso a infiammare le cronache rosa è questa presunta, potenziale, vaghissima liaison con il giovane illusionista napoletano che ha conquistato TikTok a suon di giochi di prestigio e battute da rimorchio.