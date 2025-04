Thesocialpost.it - Litiga con la moglie, scende in strada e tira fuori la katana: arrestato italiano

Un uomodi 40 anni è statoin flagranza di reato per il danneggiamento di undici auto in sosta nella zona Lorenteggio, a Milano. L’episodio è avvenuto all’alba di domenica, ma la notizia è stata riferita oggi dalla questura.L’intervento della poliziaGli agenti della squadra volante del commissariato Lorenteggio sono intervenuti in via Cascina Barocco dopo la segnalazione di un condomino che aveva notato l’uomo mentre colpiva le vetture con un arnese di ferro.All’arrivo della polizia, il quarantenne si trovava vicino ai veicoli, che presentavano ammaccature, rigature, cristalli frantumati e fanali danneggiati. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di disfarsi di unagiapponese, lanciandola tra i cespugli.Resistenza e aggressione agli agentiNel tentativo di fermarlo, i poliziotti hanno dovuto affrontare la violenta reazione dell’uomo, che si dimenava e sferrava calci e pugni.