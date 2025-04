Panorama.it - La reazione dell’Unione Europea ai dazi di Trump

al 20% all’Unione, annunciati mercoledì da Donald, hanno scosso notevolmente Bruxelles.«Stiamo già ultimando un primo pacchetto di contromisure in risposta alle tariffe sull’acciaio. E ora ci stiamo preparando per ulteriori contromisure, per proteggere i nostri interessi e le nostre attività se i negoziati falliscono», ha dichiarato il capo della Commissione, Ursula von der Leyen, mentre si trovava in visita a Samarcanda. «Osserveremo attentamente anche gli effetti indiretti che queste tariffe potrebbero avere, perché non possiamo assorbire la sovracapacità globale né accetteremo il dumping sul nostro mercato», ha proseguito.«Le tariffe ingiustificate inevitabilmente si ritorcono contro. Agiremo in modo calmo, attentamente graduale e unitario, mentre calibriamo la nostra risposta, pur lasciando tempo adeguato per i colloqui.