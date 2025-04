Digital-news.it - Unione tra UHDA e Ultra HD Forum: rivoluzione per il 4K e il Futuro della Televisione

L'HD Alliance () e l'HDstanno seriamente pensando di unirsi, un'operazione che potrebbe davvero cambiare ilfruizione dei contenuti in altissima definizione, con HDR e le tecnologie più avanzate.Entrambe queste organizzazioni, nel 2025, compiranno dieci anni di attività nel settore dell'innovazione, lavorando per migliorare la qualità delle immagini che arrivano nelle nostre case. L’ideafusione nasce dalla volontà di unire le forze per spingere ancora di più l'adozione dell'HD e offrire un'esperienza di visione superiore.Ma perché questa fusione sarebbe una mossa azzeccata?Meno dispersione di energie: invece di due gruppi distinti che lavorano su aspetti simili, ci sarebbe un'unica organizzazione a guidare il progresso dell’HD.Più chiarezza per tutti: con un’unica voce, sarà più facile dare indicazioni precise a produttori di contenuti, distributori e costruttori di televisori, garantendo maggiore coerenza e qualità per gli spettatori.