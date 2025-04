Cultweb.it - Il miso “spaziale” è più gustoso (forse come tutto il cibo cucinato in orbita)

Il, alimento fermentato a base di legumi, essenziale nella cucina giapponese, ha raggiunto una nuova frontiera: lo spazio. Per la prima volta, un team di scienziati ha fermentato questa pasta saporita a bordo della StazioneInternazionale (ISS), scoprendo che il prodotto finale aveva un sapore differente rispetto a quello ottenuto sulla Terra. Questo esperimento non solo dimostra che la fermentazione è possibile in microgravità, ma suggerisce che lo spazio potrebbe modificare il gusto degli alimenti in modo imprevedibile. Il, infatti, ha acquisito note più nocciolate e tostate, probabilmente a causa delle condizioni ambientali uniche della ISS.L’esperimento è stato condotto dagli scienziati Maggie Coblentz del MIT e Joshua Evans dell’Università Tecnica della Danimarca.