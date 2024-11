Calciomercato.it - È ufficiale, Sinner ha detto sì: clamorosa decisione

Arrivano notizie importanti legate a Jannik: il tennista azzurro ha dato la sua conferma e la notizia è ora diventataIl 2024 di Janniksi sta per concludere, ma prima del definitivo sipario su una stagione così magica, il numero uno al mondo sarà impegnato in Coppa Davis a Malaga, con l’obiettivo di centrare uno storico bis con l’Italia. Un’occasione storica, che chiuderebbe con il botto un’annata, che ha visto l’altoatesino dominare in tutto il mondo.Jannikin campo (LaPresse) – Calciomercato.it, per via di infortuni o problemi di salute, ha saltato i Masters 1000 di Roma, Parigi-Bercy e le Olimpiadi, ma quando c’è stato ha praticamente sempre dominato. Dagli Australian Open, agli US Open, passando per le Finals di Torino e persino per il torneo di esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita.