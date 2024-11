Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli appuntamenti di mercoledì 20 novembre

, 202024 – Teatro, libri e spettacoli. Non manca proprio nullasotto le Due Torri, dove sono in programma tantied eventi culturali. Ecco quali. Alle 9.30, in Santa Lucia è in programma un evento sulla violenza di genere, riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ad aprire l’evento, Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, uccisa un anno fa dall’ex fidanzato. Alle 18, Carlo Calabrò presenta alla libreria Feltrinelli il suo romanzo d’esordio Meccanica di un addio. Alle 18.30, all’Auditorium del Mast si parla di arte: ci sono Luca Cerizza e Massimo Bartolini, curatore e artista del Padiglione Italia alla Biennale d’arte di Venezia. Il tema dell’incontro, aperto a, è Fai per me.