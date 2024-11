Ilfattoquotidiano.it - Ai funerali di Liam Payne commozione dei One Direction e della fidanzata Kate Cassidy. La famiglia: “Siamo devastati, sarà sempre il nostro bambino”

Stamattina si sono svolti idi, nella Chiesa del XII secolosua città Wolverhampton. La bara è arrivata in chiesa trasportata da un carro funebre trainato da cavalli bianchi, sopra la bara tantissime rose bianche. Alla spicciolata in chiesa sono arrivati anche, ladicon il suo amico Damian Hurley, Nicola Roberts e Kimberley Walsh delle Girls Aloud, gli attesissimi Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik tirati in volto e con occhiali neri. Non poteva mancare l’ex compagna Cheryl Cole con ilBear, avuto danel 2017.Anche Simon Cowell, che ha formato e messo sotto contratto la band dopo la loro apparizione a X Factor nel 2010, era presente. Secondo i tabloid inglesi la cerimonia è stata “semplice e commovente”.