Ilrestodelcarlino.it - Il Pd esulta: "Un grande risultato". Panieri: "Ascoltare gli astenuti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Pd imoleseper l’elezione di Michele de Pascale come nuovo presidente della Regione. E spera nell’ingresso in Consiglio regionale del vicesindaco Fabrizio Castellari, magari anche senza passare dall’eventuale promozione nella nuova Giunta di centrosinistra di uno degli eletti nelle file del Pd con relativo scorrimento nella lista dei candidati. "Siamo molto soddisfatti delraggiunto e delcontributo che gli elettori del nostro territorio hanno dato per confermare alla guida dell’Emilia-Romagna un candidato capace di fare e che ci renderà liberi di sognare ancora più in– dichiara il segretario del Pd territoriale, Fausto Tinti –. Questa è la dimostrazione che nei comuni dove i sindaci Dem stanno amministrando con cura, efficacia e cuore e vi è una presenza forte del Partito democratico i cittadini ribadiscono il proprio gradimento e l’attaccamento alle proprie radici democratiche e antifasciste.