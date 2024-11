Ilfattoquotidiano.it - Cesara Buonamici denuncia per stalking il fratello Cesare, rinviato a giudizio

Se non fosse per la notorietà della giornalista Mediaset, la storia potrebbe definirsi quasi ordinaria: uno scontro tra fratelli per la condivisione di una proprietà. L’imprenditore olearioè statodal gup del tribunale di Firenze Agnese Di Girolamo con l’accusa dinei confronti della sorellae del marito Joshua Kalman.“Dopo i dissapori per la gestione della proprietà che si inerpica sulle colline di Fiesole – in parte cointestata ai due fratelli e in parte in esclusiva – con villa, pertinenze e distese di ulivi,avrebbe dal 2020 iniziato a molestare la sorella e il consorte. Per anni dispetti e prevaricazioni tanto da pregiudicare, secondo la Procura la ‘tenuta psichica delle vittime che va oltre il fine di creare un premorale ed economico’”, fa sapere il Corriere Fiorentino che comunica la notizia comunicato la data dell’inizio del processo, il 2 ottobre 2025.