Thesocialpost.it - Tragedia nel Salento: Ludovica trovata morta a 17 anni nel letto dai suoi genitori

Una comunità sotto shock per la morte improvvisa di, una ragazza di soli 17, deceduta questa mattina per cause ancora da accertare. Il dramma si è consumato all’alba, lasciando ie l’intero paese increduli e sconvolti. Leggi anche: Rugby in lutto, morto Franco GargiuloI primi segnali di malessereNei giorni precedenti,era rimasta acon influenza e febbre, condizioni che, a detta della famiglia, non sembravano gravi. La situazione non aveva destato particolari allarmi, e nulla faceva presagire l’epilogo tragico. Stamattina, idella ragazza hanno cercato di svegliarla, manon reagiva. Preoccupati, hanno subito chiamato i sanitari del 118. Nonostante il tempestivo intervento, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.