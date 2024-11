Picanello nascondeva la marijuana e munizioni nel borsone arrestato 57enne

Leggi su Dayitalianews.com

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno inferto un altro duro colpo al fenomeno dello smercio di droga, con l’arresto per “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti” di un, calabrese ma residente a Catania da diversi anni, già pregiudicato.L’indagine è stata avviata a seguito di un accurato lavoro di raccolta di informazioni investigative, che ha permesso ai militari del Nucleo di scoprire come il soggetto, nonostante fosse in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione nel quartiereper scontare una condanna, stesse comunque portando avanti una redditizia attività di spaccio di stupefacenti.Il suo appartamento, in effetti, fungeva da base logistica per lo stoccaggio della droga, in particolare, che veniva successivamente distribuita ai clienti.